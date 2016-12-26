У Львові облаштують п’ять нових парковок

У Львові побільшає місць для паркування транспорту. За рішенням місцевих депутатів, у місті облаштують 5 нових майданчиків для паркування транспортних засобів.

Відповідне рішення ухвалено 26 грудня на сесії Львівської міськради, інформує прес-служба мерії.

Відповідно до ухвали, перелік ділянок, визначених для забезпечення паркування транспорту, доповнено такими земельними ділянками: вул. Б. Хмельницького, 200; вул. Рудненська, 14; вул. Тершаковців, 1-б; просп. Червоної Калини, 18; вул. Торф’яна, 25.

Під час організації конкурсів з визначення операторів паркування департамент житлового господарства та інфраструктури має забезпечити контроль за збереженням зелених насаджень, розміщених на вказаних земельних ділянках.