У Львові обирають найкращу новобудову

Львівський блогер та дизайнер ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олександр Шутюк запустив у своєму блозі голосування за найкращу новобудову. У перелік увійшло 79 споруд, які були завершені або максимально наближені до завершення упродовж останніх 2 років.
Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
«Яка новобудова, збудована останнім часом, стане новітньою пам’яткою Львова? Яка споруда прикрасила собою місто? Яка будівля сказала нове слово в архітектурі Львова та відкрила нову сторінку його історії? Біля якого нового будинку невдовзі почнуть фотографуватися туристи та молодята? Вам слово», – зазначено в блозі.
Участь у голосуванні беруть такі будівлі:
- Житловий будинок на вул. Зарицьких.
- Житловий комплекс Парус.
- Житловий комплекс Добра оселя.
- Житловий комплекс Кайзер.
- Житловий комплекс Авалон Комфорт.
- Житловий комплекс Галицький лев, вул. Пулюя.
- Житловий комплекс Kvartal Praud, м. Львів, вул. Голубовича.
- Житловий будинок на вул. Бережанській.
- Житловий комплекс Семицвіт, перша черга, вул. Шевченка.
- Будинок на вул. Стуса.
- Будинок на вул. Хлібній.
- Житловий комплекс Бейкер-стріт, вул. Пекарська.
- Житловий комплекс Монако, вул. Куліша.
- Житловий комплекс Леви міста, вул. Стрийська.
- IT-House, вул. Студинського.
- Житловий комплекс Моне, вул. Замарстинівська.
- Житловий комплекс Ренуар, вул. Трускавецька.
- Житловий будинок на вул. Юнаківа.
- Житловий будинок на вул. Бортнянського.
- Житловий будинок на вул. Ковалика (Рясне).
- Житловий будинок на вул. Водогінній.
- Житловий будинок на вул. Янева.
- Житловий комплекс Новий, вул. К. Мікльоша.
- Житловий комплекс Гетьманський, вул. Полуботка.
- Житловий будинок на вул. Замарстинівській.
- Житловий будинок на вул. Моршинській, 2 черга.
- Житловий комплекс Авалон-Гарден, вул. Порохова.
- Житловий комплекс Фамілія, вул. Кульпарківська.
- Житловий будинок на вул. Барвінських.
- Житловий комплекс Схід Сонця, 2 черга, просп. Чорновола.
- Житловий будинок Марко Поло, вул. Назарука.
- Житловий будинок на вул. Стуса.
- Житловий комплекс Кам’янецький, вул. Кам’янецька.
- Житловий будинок на просп. Чорновола.
- Житловий будинок на вул. Балтійській.
- Житловий будинок на вул. Туган-Барановського.
- Житловий будинок на вул. Глибокій.
- Житловий будинок на вул. Трускавецькій.
- Житловий будинок на вул. Коциловського.
- Житловий будинок на вул. Похилій.
- Житловий будинок на вул. Кульпарківській.
- Житловий будинок на вул. Погулянка.
- Житловий комплекс Рафаель, вул. Ільмова.
- Житловий будинок на вул. Манастирського.
- Житловий комплекс Львівська Мрія, 2 черга.
- Житловий будинок на вул. Тролейбусній.
- Житловий комплекс Пасічний, 3 черга.
- Житловий будинок на вул. Горбачевського.
- Житловий будинок на вул. Скрипника.
- Житловий комплекс на вул. Роксоляни.
- Житловий комплекс на вул. Тернопільській.
- Житловий будинок на вул. Яцкова.
- Житловий будинок на вул. Героїв УПА.
- Житловий комплекс Енді Ворхол на вул. Торф’яній.
- Житловий будинок на вул. Зеленій.
- Житловий будинок на вул. Стрийській.
- Житловий будинок на вул. Тарнавського.
- Житловий будинок на вул. Під Голоском.
- Житловий будинок на вул. Городоцькій.
- Житловий комплекс Липова Алея.
- Житловий будинок на вул. Богдана Хмельницького.
- Житловий комплекс на вул. Аркаса.
- Житловий будинок на вул. Гайдамацькій.
- Житловий будинок на вул. Лисенка.
- Житловий комплекс Хмельницький-хол, вул. Богдана Хмельницького.
- Житловий будинок на вул. Снопківській.
- Житловий будинок на вул. Луцького.
- Житловий комплекс Панорама, вул. Околична.
- Бізнес-центр на вул. Володимира Великого.
- Бізнес-центр на вул. Зеленій.
- Бізнес-центр Оптіма-Плаза, 2 черга, вул. Наукова.
- Торгово-розважальний комплекс Форум-Львів, вул. Під Дубом.
- Торгово-розважальний комплекс Вікторія-Гарденс.
- Офісний центр на просп. Чорновола.
- Офісний центр на вул. Стрийській.
- Офісний центр на вул. Луганській.
- Готель Динамо, вул. Янева.
- Розширення Гранд Готелю, проїзд Крива Липа.
- Храм Св. Софії в студмістечку УКУ на вул. Козельницькій.
Обрати можна одночасно кілька варіантів. Щобпроголосувати, необхідно авторизуватися через будь-яку соцмережу чи livejournal.