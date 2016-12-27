У Львові обирають найкращу новобудову

Львівський блогер та дизайнер ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олександр Шутюк запустив у своєму блозі голосування за найкращу новобудову. У перелік увійшло 79 споруд, які були завершені або максимально наближені до завершення упродовж останніх 2 років.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Яка новобудова, збудована останнім часом, стане новітньою пам’яткою Львова? Яка споруда прикрасила собою місто? Яка будівля сказала нове слово в архітектурі Львова та відкрила нову сторінку його історії? Біля якого нового будинку невдовзі почнуть фотографуватися туристи та молодята? Вам слово», – зазначено в блозі.

Участь у голосуванні беруть такі будівлі:

Житловий будинок на вул. Зарицьких. Житловий комплекс Парус. Житловий комплекс Добра оселя. Житловий комплекс Кайзер. Житловий комплекс Авалон Комфорт. Житловий комплекс Галицький лев, вул. Пулюя. Житловий комплекс Kvartal Praud, м. Львів, вул. Голубовича. Житловий будинок на вул. Бережанській. Житловий комплекс Семицвіт, перша черга, вул. Шевченка. Будинок на вул. Стуса. Будинок на вул. Хлібній. Житловий комплекс Бейкер-стріт, вул. Пекарська. Житловий комплекс Монако, вул. Куліша. Житловий комплекс Леви міста, вул. Стрийська. IT-House, вул. Студинського. Житловий комплекс Моне, вул. Замарстинівська. Житловий комплекс Ренуар, вул. Трускавецька. Житловий будинок на вул. Юнаківа. Житловий будинок на вул. Бортнянського. Житловий будинок на вул. Ковалика (Рясне). Житловий будинок на вул. Водогінній. Житловий будинок на вул. Янева. Житловий комплекс Новий, вул. К. Мікльоша. Житловий комплекс Гетьманський, вул. Полуботка. Житловий будинок на вул. Замарстинівській. Житловий будинок на вул. Моршинській, 2 черга. Житловий комплекс Авалон-Гарден, вул. Порохова. Житловий комплекс Фамілія, вул. Кульпарківська. Житловий будинок на вул. Барвінських. Житловий комплекс Схід Сонця, 2 черга, просп. Чорновола. Житловий будинок Марко Поло, вул. Назарука. Житловий будинок на вул. Стуса. Житловий комплекс Кам’янецький, вул. Кам’янецька. Житловий будинок на просп. Чорновола. Житловий будинок на вул. Балтійській. Житловий будинок на вул. Туган-Барановського. Житловий будинок на вул. Глибокій. Житловий будинок на вул. Трускавецькій. Житловий будинок на вул. Коциловського. Житловий будинок на вул. Похилій. Житловий будинок на вул. Кульпарківській. Житловий будинок на вул. Погулянка. Житловий комплекс Рафаель, вул. Ільмова. Житловий будинок на вул. Манастирського. Житловий комплекс Львівська Мрія, 2 черга. Житловий будинок на вул. Тролейбусній. Житловий комплекс Пасічний, 3 черга. Житловий будинок на вул. Горбачевського. Житловий будинок на вул. Скрипника. Житловий комплекс на вул. Роксоляни. Житловий комплекс на вул. Тернопільській. Житловий будинок на вул. Яцкова. Житловий будинок на вул. Героїв УПА. Житловий комплекс Енді Ворхол на вул. Торф’яній. Житловий будинок на вул. Зеленій. Житловий будинок на вул. Стрийській. Житловий будинок на вул. Тарнавського. Житловий будинок на вул. Під Голоском. Житловий будинок на вул. Городоцькій. Житловий комплекс Липова Алея. Житловий будинок на вул. Богдана Хмельницького. Житловий комплекс на вул. Аркаса. Житловий будинок на вул. Гайдамацькій. Житловий будинок на вул. Лисенка. Житловий комплекс Хмельницький-хол, вул. Богдана Хмельницького. Житловий будинок на вул. Снопківській. Житловий будинок на вул. Луцького. Житловий комплекс Панорама, вул. Околична. Бізнес-центр на вул. Володимира Великого. Бізнес-центр на вул. Зеленій. Бізнес-центр Оптіма-Плаза, 2 черга, вул. Наукова. Торгово-розважальний комплекс Форум-Львів, вул. Під Дубом. Торгово-розважальний комплекс Вікторія-Гарденс. Офісний центр на просп. Чорновола. Офісний центр на вул. Стрийській. Офісний центр на вул. Луганській. Готель Динамо, вул. Янева. Розширення Гранд Готелю, проїзд Крива Липа. Храм Св. Софії в студмістечку УКУ на вул. Козельницькій.

Обрати можна одночасно кілька варіантів. Щобпроголосувати, необхідно авторизуватися через будь-яку соцмережу чи livejournal.