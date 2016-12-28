У Львові анонім «тероризує» неправдивими повідомленнями про замінування торговий центр

З 29 листопада у торговому центрі «Роксолана», що у Львові на площі Соборній, 14-15, вже чотири рази відбулася евакуація відвідувачів та працівників. Щоразу на місце виїжджають спецслужби і проводять перевірку будівлі. Причиною таких дій є анонімні повідомлення про закладену вибухівку у торговому центрі.

Про це повідомляє прес-служба ТЦ.

– Ми дбаємо про безпеку наших відвідувачів. Тож одразу після першого такого повідомлення підсилили заходи безпеки і охорону торгового центру. Нам прикро і неприємно, що у цей непростий для країни час є люди, які допускають такі недоречні, злі жарти. Більше того, тепер це переросло у шантаж з вимогою заплатити викуп, – прокоментували ситуацію у прес-службі торгового центру.

Після отримання інформації про закладену вибухівку відбувається евакуація працівників та відвідувачів. Перевірка території триває кілька годин, що безумовно, спричиняє незручності як для відвідувачів, так і для керівництва та орендарів ТЦ.

«Після чергової евакуації почався відвертий шантаж керівництва ТЦ з боку зловмисника. На електронну скриньку адміністрації надійшов лист з вимогою заплатити 200 BTC (bitcoin), що становить майже 180000 $. В іншому випадку кібертерорист погрожує, що евакуація буде відбуватися щодня, аж до завершення новорічних свят. Одразу після отримання листа з погрозою, адміністрація ТЦ звернулася до галицького відділу Національної поліції. Тож тепер справа на контролі правоохоронців та кіберполіції. Зауважимо, що жодного разу під час перевірки вибухівки у ТЦ не виявлено», – зазначається у повідомленні.

– Ми покладаємося на дії правоохоронців, які знайдуть цих зловмисників і не ведемо перемовин із шантажистами та кібертерористами, – прокоментували ситуацію у торговому центрі.

Довідка. Торгово-офісний центр «Роксолана» розташований у Львові, на пл. Соборній, 14-15. Тут представлені ексклюзивні магазини зі всесвітньовідомими брендами, продуктовий супермаркет, ресторан із найбільшою панорамною терасою «PartyFon» та атмосферна кондитерська «Білка».