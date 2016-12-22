У Львові активісти громадської організації зірвали сесію міськради

Кілька десятків активістів «Розвитку громади» під час сесії Львівської міської ради 22 грудня увірвалися до сесійної зали. Через це міський голова Андрій Садовий оголосив перерву в засіданні.

Як повідомляє Zaxid.net, активісти, серед яких багато підлітків спортивної зовнішньості, зайшли до залу, вимагаючи розглянути під час засідання питання щодо заборони встановлення на території колишнього заводу «Львівхімсільмаш» будь-яких підприємств, чия робота пов’язана зі сміттям.

Вранці під міською радою під час протесту представники «Розвитку громади» роздавали листівки з вимогами не встановлювати у Львові сміттєпресувального обладнання. На початку засідання кілька учасників акції протесту виступили перед депутатами зі своїми вимогами.

Однак після того, як депутати перейшли до оголошення своїх запитів, кілька десятків осіб увірвалися до сесійної зали. Після цього оголосили перерву в засіданні, а самі протестувальники, серед яких є й співзасновниця громадської організації «Соціальний захист населення та учасників АТО» Леся Турашвілі, заявили, що побудуть в сесійній залі, аби депутати прийняли правильне рішення.

Протестувальники захопили трибуну у сесійній залі.