У «Краковці» розмежували смуги руху для авто української та іноземної реєстрації

Перед пунктом пропуску «Краковець» на Львівщині уже встановили парапети для проведення експерименту з розмежування смуг руху транспорту української та іноземної реєстрації. Нововведення, яке має забезпечити комфортні умови для перетину кордону туристам, почнуть діяти вже сьогодні, 22 грудня.

Як зазначив керівник прес-служби Мостиського прикордонного загону Іван Галкін, за допомогою парапетів виділили додаткову смугу руху перед пунктом пропуску, на яку скеровуватимуть авто української реєстрації та громадян Євросоюзу. Додаткову смугу в напрямку до пункту пропуску виокремили за рахунок того, що забрали одну з двох смуг зустрічного руху і відділили її парапетами.

За словами Івана Галкіна, орієнтовно за кілометр до пункту пропуску уже розділено смуги руху, там же правоохоронці скеровуватимуть транспорт на відповідні смуги.

Наразі про часові рамки такого експерименту не кажуть, оскільки вважають, що таке нововведення виправдає себе, а в такому випадку його впровадять на постійній основі.

Офіційно експеримент стартує сьогодні, 22 грудн, о 15-й. На відкритті будуть представники митниці та Львівської ОДА.

Zaxid.net