У Гідрометцентрі розповіли, яку погоду слід очікувати у січні та лютому

Директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда зазначив, що у січні та лютому 2017 року очікується підвищення температури повітря в порівнянні з нормою, проте можлива різка зміна погодних умов з короткочасними та достатньо сильними похолоданнями.

Про це він повідомив під час засідання міжвідомчого оперативного штабу щодо реагування на надзвичайні ситуації в зимовий період, повідомляє УНІАН.

«Якщо говорити про січень та лютий, то я не буду називати середні показники температури. Хочу тільки відмітити, що на фоні підвищення в порівнянні з нормою температури повітря у січні – лютому все одно слід чекати різких змін погодних умов: короткочасних, але достатньо сильних похолодань, формування сильних снігопадів, утворення ожеледі та виникнення штормових вітрів», – зазначив Кульбіда.

Також він навів приклад щодо тенденцій розвитку погодних процесів в Україні.

«У Києві – за останні 20 років середньомісячна температура в столиці в січні була нижчою за норму лише в двох роках (у 2010 році –значно нижчою); близькою до норми – у двох роках; вищою за норму на 1-3 градуси – у восьми роках; значно вищою за норму – ще у восьми роках. Тому ймовірність дуже холодного січня в Києві становить менше 5%», – зауважив Кульбіда.

За його словами, аналогічна ситуація з лютим: «Хоча кількість випадків, коли температура була нижчою за норму на один і більше градусів, була 5, а 2012 рік був достатньо холодним і температура тоді була значно нижчою за норму».