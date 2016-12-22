Терористи вбили трьох полонених на Світлодарській дузі українських військових

Трьох українських військовослужбовців, які потрапили в полон під час боїв на Світлодарській дузі, убили бойовики.

Про це повідомив волонтер та координатор проекту «СтопТеррор» Семен Кабакаєв на своїй сторінці в Facebook.

«Двоє були на полі, їх забрали чи то місцеві бойовики, чи то найманці з РФ, поки невідомо. Бійці були поранені, їх зняли на відео і передали нашим, як підтвердження того, що вони у супротивника, тільки внесу поправку: противник гідний поваги, а ці — ні. Провести обмін не вдалося, ворог не захотів, і наші не знайшли, із ким говорити. Там кожен — командир, і знайти відповідального за зупинку вогню було нереально. Потім їх перевезли у Дебальцеве, знущалися і катували. В результаті вбили. Звірячі фото з тортурами і тілами відразу прислали нам, як підтвердження того, що вони «200-ті», – йдеться у повідомленні.

Інформацію про загиблих українських військових також оприлюднив волонтер і керівник благодійного фонду «Mir&Co» Мирослав Гай у своєму Facebook.

«Російські фашисти виклали фото загиблих, замучених українських героїв у мережу. Мало того, ці фото з коментарями вони почали розсилати українським телеканалам з російського емейлу», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що підтверджень слів волонтерів з боку офіційних органів влади не надходило. В свою чергу, заступник начальника прес-служби Генштабу ЗСУ Владислав Волошин повідомив, що проросійські бойовики з півночі 6 разів обстрілювали позиції сил АТО на Світлодарській дузі внаслідок чого серед українських військових є загиблі.

«Ніч пройшла неспокійно. На 7:00 ранку взагалі в зоні АТО зафіксовано 9 обстрілів, 6 з них – по наших позиціях на Світлодарській дузі. Перевіряють інформацію про те, що знову бойовики намагалися штурмувати наші позиції», – розповів Волошин в ефірі телеканалу «112 Україна».

За його словами, за добу в зоні АТО зафіксовано 19 обстрілів, і більше всього на Світлодарській дузі. Волошин також розповів, що втрати серед українських військових є, але уточнення будуть пізніше.

«На жаль, є втрати серед українських військових. Про них буде повідомлено представником Міністерства оборони з питань АТО трохи пізніше. Але кажуть, що вчора бойовики вперше за довгий час вели обстріли з 152-міліметрових артилерії по населених пунктах. Таких три обстріли – два з них у першій половині дня, а після обіду також обстрілювали населений пункт Миронівський», – зазначив він.

Зазначимо, що впродовж останніх днів ситуація на Світлодарській дузі залишається дуже напруженою. Після спроби терористів вибити українських військових із закріплених позицій, там розпочалися бойові дії, внаслідок яких обидві сторони зазнали значних втрат. Як відомо, 18-19 грудня у боях на Світлодарській дузі загинули сім українських військових, відомі імена п’яти із них.

Zaxid.net