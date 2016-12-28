Справу масштабної афери з нерухомістю у Львові передано до суду

Прокуратура в інтересах Львівської міськради подала позови щодо повернення в комунальну власність низку об’єктів нерухомості в центрі Львова. Йдеться про приміщення, які незаконно вибули з власності громади внаслідок афери за участю нотаріусів та підставних осіб.

Прокуратура області встановила, що право власності на 8 таких об’єктів набуто окремими фізичними особами на підставі підроблених розпоряджень голови Галицької райадміністрації Львова, внесено в статутний фонд юридичних осіб та в подальшому декілька разів відчужено, інформує прес-служба прокуратури Львівщини.

За цим фактом органи поліції проводять досудове розслідування за статтею «шахрайство». На ці приміщення накладено арешт.

Водночас прокуратура підготувала два позови в інтересах ЛМР про витребування нежитлових приміщень загальною площею понад 340 кв. м на вул. К. Левицького, 22 та Ю. Дрогобича, 4 у Львові.

Крім того, прокуратура долучилася до процесу розгляду двох справ за позовами ЛМР про витребування ще двох приміщень, які вибули з комунальної власності за аналогічною схемою – на вул. Свєнціцького, 7 площею 270 кв. м та Стецька, 11 площею 339 кв. м.

За іншими чотирма об’єктами прокуратура додатково збирає матеріали, щоб заявити аналогічні позови.

Нагадаємо, масштабну аферу з комунальними приміщеннями юристи ЛМР виявили випадково. З’ясувалося, що за останні кілька тижнів місто втратило щонайменше 40 об’єктів комунальної нерухомості. Йдеться про найпривабливіші комерційні приміщення, розміщені в центральній частині міста. За попередніми оцінками, вартість незаконно відчуженого в міста майна становить десятки мільйонів гривень.

Відчуження майна відбулось завдяки шахрайській схемі, яку втілили, за попередніми даними, львів’яни Ірина Сандул, Людмила Малькова та Олег Рогоцький. Вони на підставі, ймовірно, фальшивих документів реєстрували власність на львівське комунальне майно на підставну особу мешканця Луганської області Сергія Крикунова, який дуже швидко продав майно львів’янину Олегу Рогоцькому. А він вже максимально його легалізував – провів кілька правочинів для того, щоб теперішні власники приміщень були щонайменше третьою ланкою ланцюжка – тобто добросовісними набувачами майна.

Реєстрацію продажу приміщень від Сергія Крикунова до Олега Рогоцького здійснювала львівський приватний нотаріус Наталія Загвойська, діяльність якої Управління юстиції Львівської області призупинило 16 грудня.

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