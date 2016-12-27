Савченко у Львові представила громадську платформу «РУНА»

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко представила громадську платформу «РУНА»: рух, реформи, революція українського народу.

Презентація відбулася в рамках прес-конференції у Львові, передає УНІАН.

«Сьогодні ми хочемо представити вам громадську платформу. Те, що я говорила: це не буде політичний проект. Партія – це лише механізм, вона в нас з’явиться тоді, коли це буде потрібно», – сказала Савченко і додала, що «на даний час це просто природнє об’єднання людей, які чують саму суть, саму ідею, а не якісь гасла і якийсь популізм».

Представляючи громадську платформу «РУНА», Савченко зазначила, що «це рух українського народу: активних, мислячих українців».

Парламентар пояснила, що під час презентації буде роз’яснено про «зміни в системі, які мають відбутися не в обличчях, а саме в тому, що люди повинні донести, і куди люди повинні спрямувати владу для того, щоби не було більше відхилень». «І щоби реалізувати право українця жити так, як відчуває автентично його душа», – зазначила Савченко.

Говорячи про ці зміни, представник експертної групи «Народний суверенітет» Теодор Дяків, зокрема, зазначив, що «теперішню представницьку демократію ми хочемо замінити контрольованою представницькою демократією». «І побудувати в Україні устрій, який відповідає децентралізованій унітарній республіці. Щоби не було ніяких сумнівів, натяків чи припущень щодо федералізму або чогось подібного», – сказав він.

Дяків додав, що цей «спільний проект» стосується зміни політичної системи. «Тобто, зміни характеру інститутів держави й суспільства – ключових інститутів, яких ми визначили шість», – зазначив він і пояснив, що це місцеве самоврядування, виборча, судова і правоохоронна системи – інститути держави, а також реалізація праці в економіці та функціонування власності – інститути суспільства.

Водночас Савченко зазначила, що «ми маємо державу над суспільством і чиновника над людиною». «Якщо цю систему перевернути, ми матимемо той правильний розвиток держави, у якому буде комфортно жити кожній людині», – сказала вона.

Своєю чергою, сотник 26-ої сотні самооборони Майдану, отаман ГО «Українське козацьке військо» (м. Київ) Назар Мухачов зазначив, що «система» – це сукупність усіх державних інститутів та інститутів суспільства, і механізмів взаємодії між ними. «Суть зводиться до того, що в даний момент часу український народ не має впливу на ці інститути, і не має впливу на взаємодію між ними. Фактично, те, що ми маємо, – це наслідки відсутності такого впливу», – сказав він.

Так, вважає Мухачов, їхня концепція змін у шести інститутах держави й суспільства – це «фундамент нової України майбутнього», а зміни в інших сферах також необхідні, але є похідними.

Він також пояснив, що первинним напрямом діяльності платформи наразі є збір експертів із різних сфер, які здатні «сформувати чітку візію України майбутнього й показати, що ми насправді будуємо».

«Другий напрям діяльності – Народний трибунал України – це інструмент народного очищення», – сказав Мухачов і пояснив, що йдеться про очищення влади та притягнення злочинців до відповідальності.

Крім того, за його словами, йдеться і про «вільний козацький університет» – просвітницький напрям діяльності, у рамках чого відбуватимуться лекції та презентації їхніх ідеологічних концепцій. Також ідеться про інформаційно-медійний напрям роботи.

Савченко підкреслила, що більше ніколи не повірить «жодній політичній партії, яка говоритиме, що «ми знову прийдемо, у нас нове бачення, ми все зробимо, повірте нам ще раз». «Я не вірю жодній більше політичній партії, яка буде розповідати, що «ми виведемо вас із кризи, ми змінимо економічну систему, ще що-небудь», – сказала вона.

Депутат додала: «Щоби не чути перебріхувань, звідки гроші, бо кожен політичний проект має фінансуватися, і «хто фінансує Савченко», – ніхто мене не фінансує. Але є люди, які питають: «Як ми можемо вам допомогти?». У нас є два відкритих фонди: один зареєстровано на мене, який відкрила ще моя сестра, коли я знаходилася у в’язниці, другий фонд відкритий на громадську організацію… Ці рахунки залишаються для наповнення». Вона нагадала, що презентація мала відбутися в Києві, але її було перенесено до Львова через хворобу Дяківа.

Як повідомлялося, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким за участю російської сторони.

Фракція «Батьківщина» на засіданні 16 грудня вирішила виключити Савченко зі свого складу «за діяльність, несумісну з програмними засадами і принципами діяльності партії та фракції у Верховній Раді». Савченко обиралася до ВР під № 1 у списку партії «Батьківщина». Після виключення її з фракції вона залишається народним депутатом і буде позафракційною.

20 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій на засіданні парламенту оголосив про виключення Савченко із фракції «Батьківщина».

22 грудня Верховна Рада скасувала позаквотне обрання Савченко до складу її делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Крім того, у Комітеті ВР із питань національної безпеки та оборони ініціювали виключення Савченко з його складу, але відповідне рішення ще не ухвалено.