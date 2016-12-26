Роман Благута очолив Львівський університет внутрішніх справ

Львівський державний університет внутрішніх справ очолив полковник поліції Роман Благута.

Як повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ЛьвДУВС, наказ про призначення на посаду Романа Благути оголосив сьогодні під час засідання ректорату заступник директора Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС – начальник Управління професійної освіти та науки Олександр Користін.

Довідка. Роман Благута народився 3 серпня 1977 року у м. Львові. У 1998 році закінчив Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. Працював на посаді слідчого Личаківського районного відділу міліції Львова.

З 2001 року продовжив службу в ОВС на різних посадах рідного навчального закладу: спершу викладача кафедри кримінального процесу та криміналістики, далі старшого викладача, доцента та начальника. З листопада 2014 року призначений на посаду першого проректора ЛьвДУВС. Кандидат юридичних наук, доцент.