Потяг «Київ-Львів-Перемишль» здійснив перший рейс

Поїзд «Інтерсіті+» №705/706 курсуватиме щодня, але на сайті «Укрзалізниці» квитки на цей маршрут не продаватимуть.

23 грудня здійснив свій перший рейс потяг Інтерсіті+ №705/706 Київ-Львів-Перемишль. Його урочисте відправлення у Львові відбулося за участі голів облдержадміністрації, обласної ради, правління ПАТ «Укрзалізниця» й комітету Верховної Ради України з питань транспорту – відповідно, Олега Синютки, Олександра Ганущина, Войцеха Балчуна та Ярослава Дубневича.

Зокрема, Олег Синютка зазначив на урочистій церемонії: «Сьогодні ми є свідками інтеграційного процесу, під час якого Україна реальними інтеграційними проектами входить в Європейський Союз, і сьогоднішня подія – лише початок нашого шляху. Такими кроками Львівщина перетворюється у великий пасажирський і транспортний хаб. А створення нових транспортних сполучень – це не лише комфорт для пасажирів, але й нові робочі місця».

Новий поїзд курсуватиме щодня, а долатиме відстань з Києва до Перемишля лише за сім годин 40 хвилин, натомість зворотно – за сім годин і стільки ж хвилин. Потяг відправлятиметься зі станції Київ – Пасажирський о 6:45, а прибуватиме до Перемишля о 13:25.

Інтерсіті+ робитиме зупинки на станціях Святошин (06:59 – 07:00), Коростень (8:17 – 8:18), Підзамче (11:55 – 11:56) та Львів (12:05 – 12:17). Зворотно з Перемишля потяг Інтерсіті+ вирушатиме о 14:26, а прибуватиме до Києва о 22:33. Зупинки будуть на станціях Львів (17:17 – 17:28), Підзамче (17:36 – 17:37), Коростень (21:00 – 21:01) та Святошин (22:21 – 22:22).

Паспортний контроль відбуватиметься під час руху поїзда, що пришвидшить час проходження кордону. Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах першого класу становить орієнтовно 574 гривень, а другого класу – 406 гривень. Натомість зі Львова до Перемишля у вагонах першого класу – 235 гривень, а другого класу – 172 гривень.

Квитки на поїзд Київ-Перемишль можна придбати винятково у міжнародній касі вокзалу. На сайті «Укрзалізниці» продаж квитків на цей потяг не відбуватиметься

У разі проїзду у внутрішньому сполученні, наприклад, з Києва до Львова, вартість залежатиме від коефіцієнтів гнучкого регулювання по днях тижня. Наприклад, найдешевший проїзд буде у вагонах першого класу – по вівторках, у вагонах другого класу – у четвер та суботу.

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