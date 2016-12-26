Порошенко підписав держбюджет на 2017 рік

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Порошенко наголосив, що бюджет своєчасно і детально був обговорений на засіданні РНБОУ в частини видатків на сектор оборони і безпеки країни – ці видатки складають 5,2% від ВВП, пише Радіо Свобода.

«Нарешті маємо можливість, щоб та людина, яка працює, в першу чергу мала відповідне матеріальне забезпечення», – сказав він.

Президент України також підписав закони «Про збільшення видатків на заробітну плату працівникам державних вугледобувних підприємств», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо збільшення мінімальної заробітної платні до 3200 гривень, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу».

21 грудня Верховна Рада України ухвалила держбюджет на 2017 рік.

Документ передбачає доходи бюджету на наступний рік у сумі понад 721 мільярд гривень, видатки – більш ніж 790 мільярдів гривень. Прожитковий мінімум на одну особу з 1 січня пропонується встановити у сумі 1 тисяча 544 гривні (до 1,700 – з 1 грудня), мінімальну заробітну плату у місячному розмірі – 3 тисячі 200 гривень (з 1 січня).

23 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про держбюджет.

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