Поляки Львівщини хочуть економічної автономії для регіону

У Львові відбувся форум польської громади області, на якому було прийняте рішення просити економічної автономії у центральної української влади: місто збирається інтегруватися у Польщу, налагодивши тісні економічні зв’язки.

Представники Сейму та польської громади обґрунтували свої вимоги на форумі, інформує Преса України.

На зборах поляків Львівщини була проаналізована ситуація з економічним розвитком регіону. Учасники форуму прийшли до висновку, що вона складається вкрай негативно. Голова об’єднання поляків Львівської області Сергій Лук’яненко, якому надали слово, заявив, що відсталість регіону в економічному плані від того рівня, на якому зараз перебувають сусідні польські, складає 50 років.

«Але у Львова перспектива ще є, а у інших регіонів її немає. Польща дасть львів’янам можливість реалізувати себе», – сказав він, додавши, що для налагодження взаємодії втручання і посередництво Кабміну України буде зайвим.

Сенатор Сейму Ян Жарин, що представляє партію «Право і Справедливість», заявив, що Польща повинна робити більше кроків назустріч своїм співвітчизникам в Східній Галичині. Він зазначив, що Львів завжди був вірним полякам і сьогодні вони існують як народ в тому числі й завдячуючи цьому місту.

Київ, на думку екс-депутата Львівської обласної ради Зіновія Бермеса, не здатен якось зарадити проблемі економічного розвитку регіонів і Львівщини зокрема, а тому необхідно вирішувати її на місці, за рахунок налагоджування співпраці з Польщею. Якщо цього не станеться найближчим часом, пророкує історик та професор католицького Університету Андрій Павлишин, область впаде в депресію.

Учасники форуму прийняли резолюцію, яку збираються направити в Київ і в якій міститься вимога надати Львівщині право самостійно приймати рішення щодо економічної політики насамперед для того, щоб почати вибудовувати автономні зв’язки регіону з Польщею.

Нагадаємо, Асамблея румунів Буковини направила звернення до українського президента Петра Порошенка з вимогою надати території, на якій вони проживають, статус автономії. Аргументом для такого рішення з позиції румун є те, що на малій батьківщині їх гноблять. Крім того, татари таку автономію скоро отримають.