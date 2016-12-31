Польські митники виявили перший випадок контрабанди в Інтерсіті Київ-Перемишль

28 грудня, під час митного контролю поїзда Інтерсіті сполученням Київ – Перемишль у Медиці працівники польської митниці виявили у двох пасажирок сигарети без польських акцизних знаків.

35-річна і 41-річна українки заховали контрабандні сигарети у верхньому одязі та коробці з-під фруктового соку. Загалом у обох пасажирок митники конфіскували 156 пачок сигарет, інформує Zaxid.net з посиланням на прес-центр Митної служби Польщі.

Проти порушниць вже відкрили кримінальне провадження. Окрім того, Митниця Республіки Польща подала до Прикордонної служби Польщі клопотання про скасування документів про малий прикордонний рух для двох контрабандисток.

Нагадаємо, новий потяг Інтерсіті+ Київ-Перемишль курсує із 23 грудня щоденно складом швидкісного електропоїзда виробництва Hyundai Rotem. Відстань з Києва до Перемишля поїзд долає лише за 7 год. 40 хв, а зворотно – за 7 год. 07 хв, а тривалість поїздки зі Львова до Перемишля становитиме 2 год. 8 хв.

Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу становить орієнтовно 574 грн, ІІ класу – 406 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 235 грн, ІІ класу – 172 грн.