Польща хоче відмовитися від пішохідного переходу кордону з Україною

Польське прикордонне відомство звернулося до України з проханням не продовжувати термін дії експериментального пішохідного пункту перетину кордону “Угринів-Долгобичів”.

Про це “Європейській правді” повідомили в польському порталі Port Europa, надавши редакції офіційну відповідь Люблінського воєводства на запит порталу.

У Любліні зазначили, що пункт пропуску через кордон для пішоходів функціонував у режимі експерименту з 1 липня 2015 року на базі інфраструктури автомобільного пункту. Після першого шестимісячного періоду робота пункту двічі продовжувалася ще на півроку. За 16 місяців ним скористалися майже 230 тисяч подорожуючих, 85% з яких склали громадяни України.

Черговий період роботи пункту спливає 31 грудня 2016 року. Водночас наприкінці поточного року польська служба охорони кордону звернулася до українських колег з проханням не ініціювати продовження експерименту та повернутися до виключно автомобільного пункту.

“Тимчасовий характер прикордонної інфраструктури за значного навантаження пішохідним рухом не гарантує безпеку подорожуючих, суттєво підриває захист кордону від нелегального перетину та дезорганізує дорожній рух у пункті перетину”, – йдеться у поясненні.

У Люблінському воєводстві вважають, що “переважна більшість тих, хто перетинав кордон, не були справді пішими або велосипедистами, а “використовували пішохідний перетин для пришвидшення проходження кордону – “виходили з одного автомобіля на українському боці та сідали в інший на польському”.

У Люблінському воєводстві підтримали ідею відкриття обладнаних постійних пунктів пішого перетину кордону, але зазначили, що таке обладнання потребує фінансових вкладень та значного часу на проведення робіт, від 1,5 року.

У четвер стало відомо, що прикордонні відомства України та Польщі погодили термін продовження на 6 місяців – до 30 червня 2017 року – пілотного проекту, за яким в пункті пропуску “Угринів – Долгобичув” здійснюється оформлення осіб, які перетинають українсько-польський кордон у пішому порядку.

Нагадаємо, у червні прикордонні відомства України та Польщі погодили продовжити на термін 6 місяців (до 31 грудня 2016 року) пілотний проект, за яким в пункті пропуску “Угринів – Долгобичів” здійснюється оформлення осіб, які перетинають українсько-польський кордон у пішому порядку.