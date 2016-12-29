Під час бою в районі Крутої Балки загинув український військовослужбовець

У результаті бойового зіткнення в районі Крутої Балки загинув один військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

”Вчора, близько 15.00, у районі населеного пункту Крута Балка, що на Донецькому напрямку, відбулося бойове зіткнення між одним із підрозділів сил антитерористичної операції та бойовиками російсько-терористичних військ. Бій тривав близько тридцяти хвилин, завдяки злагодженим діям підрозділів сил АТО ворог змушений був відступити”, – йдеться в повідомленні.