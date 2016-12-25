Папа Римський у різдвяному посланні попросив миру для Сирії і України

Папа Римський Франциск закликав до виконання зобов’язань сторонами конфлікту на сході України задля встановлення миру.

Про це він сказав з балкону базиліки Святого Петра у Ватикані сьогодні під час цьогорічного традиційного послання Urbi et Orbi з нагоди свята Різдва Христового за західним обрядом, пише «Інтерфакс-Україна».

«Мир чоловікам і жінкам, які досі страждають від наслідків конфлікту в східній Україні, де невідкладним є спільне бажання принести полегшення населенню та виконати взяті на себе зобов’язання», – сказав папа.

У своєму посланні він згадав про країни і території, жителі яких нині найбільше страждають від внутрішніх, збройних конфліктів, воєн, гуманітарної кризи – про Сирію і окремо місто Алеппо, про Святу Землю (Ізраїль), Ірак, Лівію, Ємен, Нігерію, Південний Судан, Демократичну Республіку Конго, Колумбію, Венесуелу, М’янму, Корейський півострів.

«Сьогодні ця благовість розходиться по всій землі, бажаючи досягти усіх народів, особливо тих, які поранені війнами та гострими збройними конфліктами, і тих, що найсильніше відчувають прагнення миру…Мир тим, хто зазнав поранень або втратив дорогих осіб у жорстоких терактах, які посіяли страх і смерть у серцях багатьох країн і міст», – звернувся голова Римо-католицької церкви до тисяч вірян, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані.