На Світлодарській дузі загинув випускник львівської Академії сухопутних військ

На Світлодарській дузі загинув випускник Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного у Львові 21-річний Микита Яровий. Вбили військового ще 18 грудня, одна ворожа сторона тиждень не віддавала тіла загиблого.

Капелан гарнізонного храму св. апп. Петра і Павла о. Степан Сус написав на своїй сторінці, що хлопець планував одружитися 20 січня 2017 року і взяти шлюб у львівському гарнізонному храмі.

«Ще кілька днів тому розмовляв з тобою та домовлялись про твоє вінчання у гарнізонному храмі. Не зможемо затерти у щоденнику гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла день вашого вінчання ― 20 січня 2017 року. В цей день і час ми будемо пам’ятати тебе у молитві», ― написав о. Степан.

Як інформує Україна Молода, лейтенант, командир 3-ї роти 1-го батальйону 54 окремої механізованої бригади Микита Яровий загинув 18 грудня на Світлодарській дузі під час найпотужнішої за останній час атаки ворога. Його тіло не могли забрати з поля бою через шквальний вогонь, потім його забрала ворожа сторона. Тільки через тиждень тіло хлопця передали українським військовим.

Микита Яровий із позивним «Шайтан» народився 2 лютого 1995 року у смт Меліоративне Новомосковського району Дніпропетровської області. Закінчив Новомосковський колегіум №11, потім вступив до Національної Академії Сухопутних Військ ім. Петра Сагайдачного у Львові. Після закінчення Академії за прискореним курсом, він підписав із ЗСУ контракт та у квітні 2016 року поїхав на війну.

У нього залишились мати та молодший брат. Всі, хто хоче допомогти матері Нікіти Ярового, о. Степан Сус подає номер картки ПриватБанку його мами

4149497860795584 ― Ярова Людмила Володимирівна.

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