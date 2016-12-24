На об’їзній Львова зіткнулися чотири автомобілі

23 грудня біля с. Зубра на об’їзній Львова у ДТП потрапили чотири автівки. Близько 17:00 там зіткнулися вантажівка та три легкових автомобілі.

Як розповіли очевидці події, Volkswagen вдарив ззаду вантажівку, інші легковики за інерцією влетіли у Volkswagen.

За попередньою інформацією, аварія трапилася через недотримання дистанції. Внаслідок ДТП травмувалася одна людина, пише zaxid.net.

Аварія ускладнила рух на дорозі. Тягнучки були від кільця на Городоцькій по об’їзній у напрямку Винників.

На місці патрульна поліція регулювала рух, а слідчі встановлювали обставини ДТП.

Нагадаємо, приблизно в цей же час біля міста Великі Мости на Львівщині через ожеледицю 5 машин злетіли з дороги.

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