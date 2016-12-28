На Львівщині зросте вартість міжміських перевезень

Міжміські перевізники Львівщини після різдвяних свят підвищать вартість проїзду.

Про це вони заявили 28 грудня під час прес-конференції, повідомляє Zaxid.net.

Наразі йдеться тільки про приміські та міжміські перевезення.

«Тарифи після нового року піднімуться. Вирішуємо тільки, з якого числа. Орієнтовно після свят, після 10 січня. Підвищення буде від 30 до 40 відсотків. В Івано-Франківську, наприклад, тарифи на перевезення піднімають вже з 4 січня на 50-55 відсотків», – повідомив директор ТзОВ «Самбірська АТП-14608» Іван Романяк.

«Закупівля нового складу, до прикладу, подорожчала учетверо. Якщо раніше новий автобус «Еталон» коштував 300-400 тисяч гривень, то тепер його ціна – 1 млн 400 тис. гривень. І витримує він на наших дорогах три-чотири роки. Тому подорожчання, яке зараз відбудеться, потрібне не для покращення якості перевезень, а для звичайного виживання», ― наголосив Іван Романяк.

«Хочу нагадати, востаннє тарифи були затверджені ще два роки тому. За цей час суттєво зросла вартість запасних частин, мастильних матеріалів, пального», ― додав голова асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка.

Відсоток подорожчання кожне підприємство буде визначати залежно від своїх видатків та потреб, зазначили перевізники.

Жодних погоджень із місцевими органами влади за законодавством обласні перевізники отримувати не повинні.

Наразі йдеться тільки про приміські та міжміські перевезення. У Львові, за словами Івана Велійки, принаймні у січні підвищення вартості проїзду не планують.