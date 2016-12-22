На Львівщині жінка побила односельця поліном по голові

На Львівщині 27-річний чоловік потрапив до лікарні з важкими травмами голови після сварки із сусідкою.

Як повідомили у відділі комунікацій головного управління Національної поліції у Львівській області, до Стрийського відділу поліції 20 грудня поступило повідомлення від лікаря-травматолога місцевої лікарні. Чоловік повідомив, що в реанімаційне відділення лікарні з травмами голови поступив 27-річний мешканець одного з сіл району. Лікарі діагностували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рана голови. Також встановлено, що потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетна 29-річна односельчанка потерпілого. Жінка розповіла, що того дня до неї зайшов знайомий. Між ними виникла сварка, під час якої вона схопила поліно і нанесла своєму гостеві кілька ударів по голові.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті –до восьми років позбавлення волі.