На Львівщині затримали рекордну партію контрабандних сигарет

У пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська – Гребенне» (Львівська область) сьогодні, 29 грудня, під час митного контролю вантажного транспортного засобу працівники Львівської митниці та прикордонники виявили факт незаконного переміщення великої кількості сигарет.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області.

Згідно з документами водій, громадянин України, перевозив з міста Рівне до Чехії паливні гранули пелети.

Однак, ця зовнішньоекономічна операція викликала у митників сумнів. Було прийнято рішення про поглиблений огляд транспортного засобу в спеціально обладнаному боксі. Там спільна з прикордонниками оглядова група знайшла приховані майже 150 тис. пачок сигарет. Вони містились у картонних коробках між мішками з паливними гранулами.

Так, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

На цей час проводиться документування правопорушення.

Дана партія контрабандних сигарет є найбільшою, яку затримали цього року.