На Львівщині пільговикам дадуть «живі» гроші на проїзд, – губернатор

Львівщина може стати експериментальним майданчиком в монетизації пільг пасажирських перевезень. Тобто, пільговикам, які мають право на безоплатний проїзд, нададуть кошти, якими вони будуть оплачувати свої поїздки.

Як передає Щоденний Львів, про це сьогодні, 26 грудня, під час прес-конференції на тему «Підсумки 2016-го року», яка відбулася у Львівському прес-клубі, повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

За словами голови ЛОДА, він минулого тижня вже домовився з міністром соціальної політики Андрієм Ревою, що коли нормативні документи про монетизацію пільг будуть внесені на розгляд Кабміну, то Львівщина стане однією з областей, на якій випробують доцільність цієї монетизації.

Нагадаємо, що зараз розробляють положення та нормативні документи для скасування пільг і заміни їх «живими» грошима для тих верств населення, які мають на це право.

– Я думаю, що це – ключова річ, яку ми повинні впровадити у 2017 році: надати кошти людям і щоби люди самі оплачували свій проїзд. На перший квартал, коли ще не буде це впроваджено, в місцевих бюджетах мають бути передбачені кошти на відшкодування пільгового проїзду. А вже з другого кварталу постараємося впровадити монетизацію пільг. Хоча це буде залежати від рішення Кабміну, – зауважив Олег Синютка.

Він також каже, що під час зустрічей перевізники систематично нагадують про свої збитки й необхідність підвищення плати за проїзд.

– Я за 10 років свого перебування на Львівщині не пам’ятаю жодного місяця, коли би перевізники не говорили про підвищення вартості проїзду. Але тут ми зважаємо не на бажання перевізники чи на небажання мешканців. Тому що їхні бажання є діаметрально протилежні. Ми повинні зважати на вартість пального, на вартість запчастин, на величину заробітної плати тих осіб, які обслуговують транспортні перевезення, – каже голова Львівської облдержадміністрації.

При цьому, він обіцяє, що будь-якому підвищенню вартості проїзду передуватимуть громадські обговорення.