На Львівщині під час пожежі у сміттєвозі загинув водій.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, сьогодні, 26 грудня, о 03:45 неподалік міста Буська на об’їзній автодорозі біля перехрестя доріг до села Яблунівка в автомобілі-сміттєвозі МАЗ (зареєстрований у місті Кременчук Полтавської області) виникла пожежа.

Внаслідок пожежі загинув 64-річний водій автомобіля, місце проживання якого наразі встановлюється.

Вогнем повністю знищено кабіну та двигун автомобіля.

Причини займання – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.