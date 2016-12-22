На Львівщині під час ДТП загинув громадянин Словаччини

Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 грудня, близько 11.00, на автодорозі «Київ – Чоп» у селі Тухолька Сколівського району.

Як повідомили у відділі комунікацій головного управління Національної поліції у Львівській області, 30-річний громадянин Словаччини, перебуваючи за кермом автомобіля Skoda Octavia і рухаючись у напрямку міста Чоп, не впорався з керуванням, легковик з‘їхав з мосту і перекинувся.

Внаслідок ДТП водій автомобіля загинув на місці події, 34-річна пасажирка автомобіля, жителька міста Луцьк, госпіталізована до Сколівської ЦРЛ. У неї діагностовано політравму.

Всі обставини події встановлюються.