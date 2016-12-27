На Львівщині біля лікарні виявили мертвого чоловіка

У місті Броди на Львівщині біля приміщення місцевої лікарні перехожі виявили мертвого чоловіка.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області, до Бродівського відділення поліції 26 грудня поступило повідомлення від фельдшера місцевої лікарні про те, що поблизу медичного закладу виявлено тіло невідомого чоловіка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу померлого. Ним виявився 62-річний мешканець одного з сіл Бродівського району.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне убивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють обставини смерті. Призначено ряд експертиз.