На Луганщині двоє українських військових потрапили в полон бойовиків

Двоє українських військових потрапили в полон на Луганщині.



Цю інформацію офіційно підтвердили ТСН у штабі АТО.

Зв`язок з бійцями було втрачено 26 грудня в районі Золотого. За даними прес-центру штабу АТО, вони поверталися з лікарні в частину, близько 16:00 збилися з дороги і заїхали на територію, яка контролюється бойовиками.

Зараз стало відомо, що полонених доставили до Луганська.

Раніше в СБУ повідомили, що в заручниках на території України, захопленій проросійськими бойовиками, пребуває 110 осіб, ще 10 – на території самої Росії.