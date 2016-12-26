Міністр оборони оголосив про зрив перемир’я в Донбасі

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що домовленості про припинення вогню в зоні АТО не виконуються. За минулу добу бойовики 33 рази обстріляли позиції ЗСУ. Про це міністр сказав на брифінгу в Харкові, повідомляє УНІАН.

За словами Полторака, відповідні дії підтримуються Росією.

“Це є свідченням агресивної політики, яка підтримується РФ, і агресивної поведінки терористичних угруповань, що знаходяться в Донецьку і Луганську”, – підкреслив він.

При цьому міністр запевнив, що ЗСУ повністю контролюють ситуацію на передовій і, в разі загострення, готові дати відсіч.

“Ми відстежуємо ситуацію, ми спостерігаємо за ситуацією і готові реагувати, якщо вона буде посилюватися”, – підкреслив Полторак.

З 00:00 24 листопада набрав чинності режим припинення вогню в Донбасі, про який домовилася тристороння контактна група в Мінську. У штабі АТО заявляють, що перемир’я було порушено вже через 25 хвилин після півночі.

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