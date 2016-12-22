Львів‘янка покінчила життя самогубством стрибнувши з вікна військового госпіталю

У Львові з вікна сходової клітки між 6 і 7 поверхом вистрибнула молода жінка, яка від отриманих травм загинула на місці.

Як повідомила керівник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, 20 грудня, близько 20.00, з вікна корпусу Військово-медичного клінічного центру західного регіону на вулиці Личаківській у Львові вистрибнула жінка, яка загинула на місці падіння.

Попередньо встановлено, що жінка скоїла самогубство.

При загиблій не було жодних документів, які б засвідчували особу. На даний час встановили особу загиблої, нею виявилася 29-річна львів’янка. Мотиви, які штовхнули жінку на такий крок та всі обставини загибелі жінки встановлюються.