Львів’янка достроково перемогла на чемпіонаті світу зі швидких шахів

Львів’янка Анна Музичук за тур до завершення перемогла на чемпіонаті світу з швидких шахів, який проходить у Досі (Катар).

Анна Музичук 28 грудня зіграла внічию із болгаркою Антоанеттою Стефановою, отримавши 0,5 балів. За підсумками 11 зіграних партій у Анни Музичук є 9 очок, а у її найближчої суперниці росіянки Олександри Костенюк – 7,5, повідомляє Zaxid.net.

Зазначимо, що на чемпіонаті світу з швидких шахів серед жінок змагаються три українки – Анна Музичук (1 місце), Інна Гапоненко (26 місце) та Наталія Жукова (30 місце).

Водночас у змаганнях серед чоловіків беруть участь шість українців – Василь Іванчук (10 місце після 13 ігор), Володимир Онищук (19 місце), Антон Коробов (21 місце), Олександр Бортник (35 місце), Олександр Моїсеєнко (45 місце) та Андрій Волокітін (46 місце).

У 2014 році Анна Музичук вже ставала чемпіонкою світу з швидких шахів. Вона є сестрою Марії Музичук, яка стала чемпіонкою світу з шахів 2015 року, однак поступилася цим титулом Хоу Іфань у березні 2016 року.

Сама ж 26-річна Анна Музичук є уродженкою Стрия. До травня 2014 року вона виступала за Словенію.

Водночас і Анна, і Марія Музичук будуть у складі української команди шахісток на чемпіонаті світу з шахів серед жінок у Тегерані (10 лютого – 5 березня 2017 року).