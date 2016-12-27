Львів’ян попереджають про мокрий сніг та сильний вітер

У найближчі три дні у Львові та області сніжитиме, на дорогах буде ожеледиця.

Як повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, у середу, 28 грудня, прогнозують хмарну погоду, з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі 2-4° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

У четвер, 29 грудня, часом сніг та мокрий сніг. Вітер північний, 9-14 м/с. Температура повітря впродовж доби 1-6° морозу.

Без істотних опадів буде у п’ятницю, 30 грудня. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 4-9° морозу, в горах 12-17° морозу, вдень 2-7° морозу.

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