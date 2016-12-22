Львівська облрада затвердила бюджет-2017

Львівська обласна рада затвердила бюджет області на 2017 рік з доходами 12,9 млрд грн.

За даний проект бюджету сьогодні на сесії проголосував 51 депутат.

Документом передбачено, що доходи обласного бюджету становлять більше 12,9 млрд грн у тому числі загального фонду – 11,5 млрд грн, спеціального фонду – 1,4 млрд грн, з них бюджет розвитку – 50 млн грн.

З них 7780 млн грн скерують на трансферти місцевим бюджетам, на галузь охорони здоров’я – 2040 млн грн, освіти – 1105 млн грн, соціальний захист – 225 млн грн, дорожнє господарство – 1127 млн грн, культуру – 161 млн грн та інші видатки.

Також в складі видатків обласного бюджету на реалізацію обласних (регіональних) програм передбачено 740 млн грн.

Окрім того, на 2017 рік затверджено резервний фонд обласного бюджету в сумі 30 млн грн.