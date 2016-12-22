Кожне четверте будівництво в Україні ведеться з порушеннями – очільник ДАБІ

Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція) з початку року провела 22 тисячі перевірок дотримання забудовниками містобудівного законодавства, за результатами яких виявила порушення на 5,5 тис. об`єктів і стягнула штрафів на суму 273,3 млн грн.

Про це заявив на брифінгу очільник відомства Олексій Кудрявцев, передає УНІАН.

«З початку 2016 року ми здійснили 22 тисячі перевірок і виявили порушення на 5,5 тис. об`єктів. Тобто інспекція показала, що кожне четверте будівництво ведеться з порушеннями, тоді як у 2015 році з порушеннями велося кожне третє. Відповідно, незаконного будівництва порівняно з 2015 роком стало менше. За результатами перевірок Держархбудінспекція стягнула штрафів на суму 273,3 млн грн», – сказав Кудрявцев.

За його словами, найбільшу кількість порушень зафіксовано в Одеській, Київській та Вінницькій областях.

Також Кудрявцев повідомив, що за 2016 рік відомство зареєструвало та видало 4,73 тис. дозвільних документів на будівництво об`єктів IV та V категорій складності, тобто великих житлових комплексів та техногенно небезпечних об`єктів, тоді як у 2015 році було видано 4,1 тис. таких документів.

Довідка. Державна архітектурно-будівельна інспекція була створена за указом президента України у 2011 році. Здійснює державний контроль за дотриманням будівельних норм і стандартів будівництва та експлуатації житлових будинків, виконанням ліцензійних умов суб`єктами господарювання, що здійснюють роботи зі створення об`єктів архітектури, контролює виконання приписів про усунення порушень норм у сферах містобудівної документації та будівельних норм, а також стандартів і правил у сфері житлово-комунального господарства.