Голова Жовківської РДА Львівщини написала заяву на звільнення

Голова Жовківської РДА Надія Щур, яку підозрюють у водінні напідпитку, написала заяву на звільнення.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка на своїй сторінці у Facebook.

У п’ятницю, 30 грудня, на трасі Львів-Рава-Руська патрульні зупинили автомобіль, який маневрував дорогою. На кермом була 46-річна голова Жовківської РДА Надія Щур. Поліцейські підозрюють, що вона була у нетверезому стані.

Надія Щур відмовилась проходити тест на драгері, її доставили у Львівський обласний наркологічний диспансер, де вона здала аналізи та пішла додому.

На місці події приїхав народний депутат Володимир Парасюк, який стверджує, що головна лікарка диспансеру Мирослава Кабачник сфальсифікувала результати аналізів на стан алкогольного сп’яніння. Результати перевірки показали 0,3 моль алкоголю, тобто вона була твереза. Лікарі диспансера пояснили активістам неадекватний стан водійки тим, що у неї високий артеріальний тиск.

Володимир Парасюк зачинився у кабінеті з головною лікаркою наркодиспансера і не впускає поліцію.

На місце прибула слідчо-оперативна група Франківського відділу поліції, яку викликали через незаконне утриманням медиків. Парасюк не впустив слідчих в кабінет, однак, за словами кореспондентки Головних новин Львова Вікторії Іваскевич, яка перебуває на місці події, потім активісти з’ясували, що посвідчення у працівниці поліції протерміноване.

Додамо, що 46-річну Надію Щур призначили головою Жовківської РДА у квітні 2015 року. З 2010 року до травня 2014-го вона була начальником управління статистики у Жовківському районі.

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