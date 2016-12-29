Екс-гравець «Карпат» перейшов у російський «Урал»

28-річний словенський футболіст Грегор Балажіц офіційно перейшов з сербського ФК «Партизан» у російський «Урал».

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на прес-службу російського клубу.

Балажіц переїхав у Росію на правах вільного агента. Його контракт розрахований до літа 2019 року.

Нагадаємо, з 2011 по 2014 роки Грегор Балажіц був захисником у львівському ФК «Карпати». У чемпіонаті України на його рахунку 79 матчів і 7 голів. У січні 2015 року, після закінчення контракту з «Карпатами», Грегор перейшов в белградський «Партизан».