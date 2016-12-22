Дрогобич увіковічили на пам’ятній монеті Нацбанку

З 22 грудня Національний банк України увів в обіг пам’ятну монету “Давній Дрогобич”.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається у повідомленні, «монета присвячена давньому галицькому місту, яке за археологічними даними має давню історію, але документальні джерела про місто збереглись лише за останні десятиліття XIV сторіччя. Місто, розташоване на межі Наддністрянської рівнини і Карпатського передгір`я вздовж річки Тисмениці та її притоки (басейн Дністра), було одним з найбільших центрів солеваріння на Підкарпатті».

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, напис Україна, номінал 5 гривень, рік карбування монети – 2016; на передньому плані зображено вежу, на другому плані – міську ратушу та стилізовану панораму міста; унизу – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети на тлі фрагмента гравюри із зображенням стародавнього Дрогобича розміщено герб міста, на передньому плані – храм св. Апостолів Петра і Павла та дерев`яну церкву Святого Юра; унизу на дзеркальному тлі – напис Дрогобич/Давній.

Роздрібна ціна монети – 38 гривень. Тираж 30 тис. штук. Метал – нейзильбер.