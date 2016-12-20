До Верховної Ради мають шанс пройти 7 партій – опитування

До Верховної Ради України могли б пройти 7 партій, якби вибори відбувалися найближчої неділі.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва разом з Центром Разумкова, які оприлюднив на прес-конференції у Києві директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

«Якби парламентські вибори відбулися в найближчу неділю, умовно перше місце поділили б «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та Об’єднання «Батьківщина», за які б проголосували відповідно 9,9% та 11% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах», – сказав Биченко.

Також, за його словами, високий рівень підтримки отримала б партія «Опозиційний блок» – 9%.

Крім того, Радикальну партію підтримали б 7,8% виборців, «Об’єднання «Самопоміч» – 7,6%.

Серед непарламентських партій шанси увійти до Верховної Ради мали б партії «За життя» – 5,7% та «Громадянська позиція» – 5,4%.

Крім того, до парламенту могла б увійти політична партія «Хвиля» Михеїла Саакашвілі, яку б підтримали 4,7% виборців.

Водночас 16,5% респондентів не визначилися, за кого б голосували.

Опитування проведено з 16 по 20 грудня цього року в усіх регіонах України за винятком АР Крим та окупованих територій Донбасу. Загалом було опитано 2018 респондентів, похибка не перевищує 2,3%.