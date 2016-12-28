Чемпіоном світу зі швидких шахів серед чоловіків став українець Василь Іванчук

Чемпіоном світу зі швидких шахів серед чоловіків став українець Василь Іванчук.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, на чемпіонаті світу, що завершився у Досі (Катар), Іванчук набрав 11 очок і за додатковими показниками випередив срібного призера Олександра Грищука (Росія) та бронзового – Магнуса Ларсена (Норвегія).

В останній день змагань українець програв росіянину Яну Непомнящему, зіграв внічию з Грищуком і кубинцем Пересом Ліньєром Домінгесом, а також обіграв Вішванатана Ананда з Індії та Гранта Мелкумяна з Вірменії.

Як повідомлялося, чемпіонат світу зі швидких шахів проходив в Катарі з 26 по 28 грудня.

Чемпіонкою серед жінок стала також українка Анна Музичук.

29-30 грудня відбудуться змагання з бліцу.

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