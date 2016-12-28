Чемпіоном світу зі швидких шахів серед чоловіків став українець Василь Іванчук.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, на чемпіонаті світу, що завершився у Досі (Катар), Іванчук набрав 11 очок і за додатковими показниками випередив срібного призера Олександра Грищука (Росія) та бронзового – Магнуса Ларсена (Норвегія).

В останній день змагань українець програв росіянину Яну Непомнящему, зіграв внічию з Грищуком і кубинцем Пересом Ліньєром Домінгесом, а також обіграв Вішванатана Ананда з Індії та Гранта Мелкумяна з Вірменії.

Як повідомлялося, чемпіонат світу зі швидких шахів проходив в Катарі з 26 по 28 грудня.

Чемпіонкою серед жінок стала також українка Анна Музичук.

29-30 грудня відбудуться змагання з бліцу.