Українка Анна Музичук стала чемпіонкою світу з шахів у бліці.

Наша гройсмейтерка повторила успіх дводенної давності у змаганнях зі швидких шахів, повідомляє офіційний сайт змагань.

У Досі (Катар) завершився чемпіонат світу з шахового бліцу, де за підсумками 17-ти турів на рахунку Музичук – 13 балів. Вона випередила росіянок Валентину Гуніну і Катерину Лагно, які посіли 2-3 місця, на півбала кожну – по 12,5.

Загалом у заліку Музичук за два дні змагань – 10 перемог, 6 нічиїх та 1 поразка. Інші українки опинилися за межами десятки найсильніших: Інна Гапоненко посіла 12-е місце, Наталка Жукова – 14-е, Ганна Ушеніна – 21-е.

29 грудня перемогу на чемпіонаті світу зі швидких шахів здобув Василь Іванчук. Він набрав 11 очок і за додатковими показниками став чемпіоном світу.

Раніше перемогу на чемпіонаті з швидких шахів серед жінок завоювала Анна Музичук.

Чемпіонат світу зі швидких шахів відбувався в Катарі з 26 по 28 грудня, а 29-30 грудня пройшли змагання з бліцу.