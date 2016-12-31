31 грудня Церква вшановує святого Cевастіана

Святий мученик Севастіан народився на території сучасної Франції, а освіту отримав у Мілані, який тоді називався Медіоланом.

У роки правління імператорів Діоклетіана і Максиміана він обіймав посаду начальника охорони палацу. Севастіан користувався авторитетом і любов’ю у воїнів і придворних, бо був людиною хороброю. Незважаючи на те що Севастіан ніс службу при імператорах-язичниках, був таємним християнином і допомагав братам по вірі. Одного разу у в’язницю були кинуті брати Маркеллин і Марк, які під впливом умовлянь своїх близьких, почали коливатися у своєму намірі постраждати за Христа. Коли святий Севастіан дізнався про це, прийшов до юнаків і своєю промовою переконав їх стояти до кінця. Казнохранитель Никострат, дружина якого була зцілена від німоти за молитвами святого, звільнив Маркеллина і Марка, але вони відмовилися покинути в’язницю.

Далі відбувається щось дивовижне: безліч сановитых громадян міста, аж до самого правителя області Хроматія прийняли хрещення від святого Севастіяна. Загальна кількість новонавернених зросла до 1400 осіб. Незабаром більшість із них були закатовані. Останнім заарештували святого Севастіяна. Його допитував особисто імператор Діоклетіан, який врешті-решт наказав прив’язати його до дерева і пронизати стрілами. Благочестива жінка на ім’я Ірина, прийшла вночі, щоб поховати святого Севастіяна, але знайшла його живим і принесла у свій будинок. Незабаром мученик одужав. Християни вмовляли його втекти з Риму, але він відмовився. Підійшовши до язичницького храму, святий побачив імператора і публічно засудив його. Діоклетіан наказав відвести святого мученика на іподром і стратити. Святого Севастіана вбили, а його тіло кинули в сміттєвий рів. Благочестиві християни з честю поховали тіло святого.