29 грудня Церква вшановує святого Агея

Сьогодні пророка Агея; занурюємося далі в зиму, підбиваємо підсумки, вибачаємо кривдників і з помірним оптимізмом дивимося в найближче майбутнє.

Сьогодні пророка Агея – одного останніх пророків Старого Заповіту, мученика Марина (не плутати з Мариною!) і Томи. «Прийшов Тома – сиди вдома», – казали в давнину. Або: «Добре говорив святий Тома – сиди в грудні вдома». Ну звісно, сьогодні ще не посидиш, а от у суботу, неділю та ще й у понеділок – на здоров’я! У народі Томи не відмічали, але, як видно по приказках і прислів’ях, радили сидіти вдома. Різдв’яні морози, так само як і йорданські, були найсильнішими (цікаво: що б робив тоді пан Насалик?). Нерідко траплялися випадки, коли люди, вирушаючи в цей час у дорогу, наражалися на велику небезпеку. Сніги тоді були глибокі, морози – тріскучі, а кінь – не «Хюндай». Та й «Хюндай», буває, стане серед степу, наче вкопаний. Ні туди, ні сюди. Добре, що хоч вовків не боїться. Українці цього дня підмічали: якщо вночі буде іній – удень сніг не йтиме. Коли ж горобці ховаються в затишок (під дах) або залазять у купи хмизу – на сильний мороз і заметіль.

Не забудьте привітати з іменинами Аркадія, Феофанію, Софію та Миколу.

Укрінформ