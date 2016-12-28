28 грудня Церква вшановує святого Павла

Преподобний Павло Латрійський був уродженцем міста Єлен у Пергамі.

Після смерті батька, юнак виховувався в обителі святого Стефана у Фрігії. Коли ж померла мати, юний чернець зміг цілком присвятити себе подвигам у монастирі на горі Латр, що поблизу Мілета. Щоб досягти ще більших духовних висот, святий Павло закрився в одній з гірських печер. Тут Господь дав преподобному дар чудотворення і передбачення майбутнього. Двічі преподобний Павло приїжджав на острів Самос, де заснував лавру і відновив три монастирі, які були розграбовані і зруйновані іновірцями. Передбачивши свою смерть, старець представився до Бога в 955 році.