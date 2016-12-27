27 грудня Церква вшановує святих мучеників Филимона та Аполлонія

Святі мученики Филимон, Аполлоній, Аріан і Феотих постраждали за віру Христову в Єгипті, у часи правління римського імператора Діоклетіана.

Святий Аріан був язичником і брав участь у переслідуванні християн, у тому числі і мучеників Аполлонія та Филимона. Святий Аполлоній боявся страждань, і тому попросив музиканта-язичника Филимона переодягнутися в його одяг і принести жертви ідолам замість нього. Абсолютно несподівано Филимон сповідав себе християнином. Аполлоній, коли побачив це, розкаявся і також відкрито визнавав себе віруючим в Істинного Бога. Обидва хлопці були страчені. Аріан, який брав участь у тортурах мучеників, взяв землю з могили і Филимона і отримав зцілення колись пораненого ока. Він розкаявся і охрестився разом зі своїми близькими і охоронцями. Вони добровільно пішли на муки і були страчені. Головним серед охоронців був воїн на ім’я Феотих, пам’ять якого святкується також у цей день. Мученики Филимон і Аполлоній померли 16 березня 286 року, а мученики Аріан і Феотих – 4 березня 287 року.