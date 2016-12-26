26 грудня Церква вшановує святих мучеників Євгенія і Ореста

Святі мученики Євстратій, Авксентій, Євгеній, Мардарій і Орест постраждали за Христа у Вірменії в часи правління римського імператора Діоклетіана.

Одним із перших, хто постраждав був священик Аравійської церкви мученик Авксентій. Мер міста Саталіона, на ім’я Євстратій, бачив стійкість, з якою християни терпіли тортури. Святий теж був таємним християнином і відкрито визнав себе віруючим у Христа. За це його жорстоко били, а потім спалили, а святого Авксентія після тривалого тюремного ув’язнення обезголовили. Святого Мардарія, звичайного простолюдина-християнина повісили вниз головою. Мученику Євгенію вирвали язик, відрубали руки і ноги, а потім і голову. Орест був молодим воїном, також християнином. Коли стало відомо про його релігійні переконання, святого викликали на суд. Ореста засудили до спалення на гарячій металевій решітці.