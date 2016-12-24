24 грудня – католицький Святвечір

Католицьке Різдво — ще одне особливе релігійне свято, що наповнює людські душі теплом і милосердям.

Воно відзначається 25-го грудня в багатьох країнах світу. Цьогоріч у Львові уп’яте проведуть захід «Римське Різдво». Його організатор отець Григорій Драус розповів про традиції та особливості святкування католицького Різдва львівською римо-католицькою громадою.

Символ свята – шопка

Головним символом свята є шопка (вертеп). ЇЇ встановлюють у кожному домі. Батьки показують фігурки дітям та оповідають історії. При цьому моляться. Ще одним незвичайним атрибутом є сіно на столі, яке кладуть під скатертину. Цим віряни показують те, що в їхньому домі народжується Ісус.

Особливості святкування

Згідно зі старим календарем, з цього дня ніч є коротшою. Це має символічне значення, ніби світло перемагає темряву. І це важливо.

«У Львові люди навчилися урочисто святкувати. Можливо, завдяки нашим заходам «Римське Різдво». Ми організовуємо домашній святвечір, але у великому колі людей. Учасники зможуть опісля й у своїх домівках застосувати деякі елементи святкування. Ми прагнемо пережити його як удома: вносимо вифлеємське світло, встановлюємо фігурки в вертепі, читаємо всі разом віршовані молитви, ділимось різдвяним хлібом, колядуємо», – розповів Tvoemisto.tv отець Григорій Драус, настоятель римо-католицької парафії св. Йоана Павла ІІ.

Що має бути на святковому столі

За словами отця, не існує якогось специфічного римо-католицького канону, які страви мають бути на столі у Святвечір.

«Так, прийнято, щоб їх було 12, які символізують апостолів. Але головною їжею має бути різдвяний білий хліб («оплаток»), який ламають і передають між собою. При цьому обов’язково складають найщиріші побажання», – розповів отець Григорій. У родинному колі читають другу главу Євангелія від Луки про народження Ісуса.

Дехто святкує двічі

Різдво відзначають і православні християни (східного обряду): 7-го січня (на 13 днів пізніше).

Як зауважив отець Григорій, чимало парафіян у Львові святкують двічі, оскільки родини є «змішані»: і грецького, і римського обряду. «Таким чином вони показують пошану. Святкувати народження Ісуса можна завжди», – додав він.

Програма святкувань у Львові

24 та 25-го грудня римо-католицька парафія св. Йоана Павла ІІ святкуватиме Різдво за григоріанським календарем. Долучитися можуть усі охочі.

24 грудня:

20.30 – принесення Вифлеємського світла Католицькими Скаутами Європи, колядування, ділення різдвяним хлібом.

24.00 – Служба «Пастирка».

*Учасники зможуть повернутися додому спеціально замовленими автобусами.

25 грудня:

12.00 – святкова Служба і спільне колядування.

Місце святкування: Філософсько-богословський факультет Українського католицького університету, вул. Хуторівка, 35-А.

Як додав отець Григорій, особливістю святкування Різдва у Львові є участь студентів з африканських країн, які навчаються у місті. Вони будуть ділитися власними національними різдвяними традиціями. У поставленому в холі вертепі, поміж сіном, покладуть частину пледа, яким користувався св. Йоан Павло ІІ.

Для англомовних гостей буде синхронний переклад. Просять захопити мобільний телефон (або інший гаджет) з навушниками. Під час нічної Служби хрещення прийме дитина нігерійського подружжя, котре проживає у Львові.

За матеріалами Tvoemisto.tv