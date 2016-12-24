24 грудня Церква вшановує святого Данила

Преподобний Данило Стовпник народився в Месопотамії.

Його мати, яку звали Марфою, довгий час не могла завагітніти. Жінка пообіцяла, що якщо в неї коли-небудь народиться дитина, то вона присвятить її Богові. Незабаром у Марфи народився хлопчик, але довгий час йому не давали ніякого імені. Батьки хотіли, щоб у дитини воно було особливим. В один із днів, вони привели хлопця до ігумена одного із сусідніх монастирів. Ігумен наказав дати богослужбову книгу, розгорнув її і знайшов слова пророка Даниїла. Так хлопчика і назвали – Данилом. У дванадцять років він таємно пішов з дому в монастир. Батьки зраділи і прийшли його провідати. На їхні прохання ігумен постриг у чернецтво Данила, але самим батькам заборонив часто відвідувати сина. Одного разу разом з ігуменом монастиря Данило відвідав святого Симеона Стовпника, який передбачив юному ченцю, що він також буде нести подвиг стовпничества. Преподобний Даниїл довго жив у затворі, поки у видінні йому не було показано місце нового подвигу. Незабаром він залишив обитель і пішов у Фригійську пустелю разом з двома учнями. Там ченці побудували стовп, на якому святий Даниїл жив протягом 33 років. У пустелю стали приходити хворі, щоб отримати зцілення по молитвах святого. Преподобний Даниїл преставився у віці вісімдесяти років.