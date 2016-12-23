23 грудня Церква вшановує святу Ангеліну

Праведна Ангеліна чи не сама шанована свята Сербії.

Народ називає її «майка», тобто матушка Ангеліна. Дочка албанського князя, вона була дружиною сербського володаря святого Стефана. У той час майже всі його володіння завоювали турки. Незважаючи на суворі випробування, праведники Ангеліна та Стефан змогли виховати двох синів: святого архієпископа Максима і святого Іоанна – останнього правителя Сербії. Після смерті чоловіка Ангеліна прийняла чернецтво, прославившись подвигами і чеснотами. Свята побудувала Крушедольску лавру, в якій пізніше були поховані її нетлінні мощі, а також мощі святого Стефана і їх синів.