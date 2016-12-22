22 грудня Церква вшановує святу пророчицю Анну

Свята пророчиця Анна була одружена з Єлканою, але сім’я довгий час залишалася бездітною, бо вона не могла завагітніти.

Єлкана одружився на іншій жінці, яку звали Феннана, щоб вона змогла народити йому спадкоємця. Анна сильно засмутилася і щодня просила Бога про те, щоб Він дав їй дитину. Жінка пообіцяла: якщо народиться малятко – вона присвятить його Богу. Одного разу, коли вона, як завжди, прийшла в храм і почали старанно молитися, священик Ілій вирішив, що вона п’яна, і став дорікати. Свята у своє виправдання розповіла про душевний біль священикові і отримала від нього благословення. Після цього Анна незабаром зачала і народила сина, якого назвала Самуїлом, що в перекладі з давньоєврейської мови означає “випрошений у Бога”. Коли хлопча трохи виросло, свята Анна сама привела його в храм, де він залишився, щоб служити в скинії.