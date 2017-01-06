Львовом пройшла смолоскипна хода пам’яті Степана Бандери

Львовом пройшла смолоскипна хода пам’яті Степана Бандери

02.01.2017

1 січня у Львові пройшла традиційна смолоскипна хода з нагоди 108-ї річниці з дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери. У ході взяли участь понад сотня людей.

Верховна Рада відкликала Савченко з делегації України в ПАРЄ

Верховна Рада відкликала Савченко з делегації України в ПАРЄ

22.12.2016

Верховна Рада відкликала народного депутата Надію Савченко з української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Львів очолив світовий рейтинг найдешевших туристичних міст

Львів очолив світовий рейтинг найдешевших туристичних міст

25.12.2016

Львів, у рейтингу туристичної компанії «Mondono», який оприлюднило американське видання «Business Insider», посів перше місце серед найдешевших туристичних міст світу.

НБУ знижує граничну суму готівкових розрахунків фізосіб на добу із 150 тис. до 50 тис. грн

НБУ знижує граничну суму готівкових розрахунків фізосіб на добу із 150 тис. до 50 тис. грн

03.01.2017

Національний банк України з 4 січня знижує граничний рівень готівкових розрахунків на добу у 3 рази – із 150 тис. до 50 тис. грн.

ФІФА знову покарала Україну

20.12.2016

Дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував Федерацію футболу України (ФФУ) за неонацистські вигуки вболівальників під час товариського матчу в Харкові між збірними України та Сербії (2:0).

Бій Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні

11.12.2016

Відразу ж після перемоги Ентоні Джошуа над Еріком Моліною в бою, який був зупинений британським чемпіоном у третьому раунді, глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн оголосив про довгоочікуваний мегафайт двох олімпійських чемпіонів і одних з найкращих супертяжів сучасності.