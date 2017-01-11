Львовом пройшла смолоскипна хода пам’яті Степана Бандери02.01.2017
1 січня у Львові пройшла традиційна смолоскипна хода з нагоди 108-ї річниці з дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери. У ході взяли участь понад сотня людей.
МЗС називає провокацією руйнування пам’ятника загиблим полякам в селі на Львівщині10.01.2017
Міністерство закордонних справ України називає провокацією руйнування пам’ятника загиблим у 1944 році полякам в селі Гута Пеняцька на Львівщині.
Львів очолив світовий рейтинг найдешевших туристичних міст25.12.2016
Львів, у рейтингу туристичної компанії «Mondono», який оприлюднило американське видання «Business Insider», посів перше місце серед найдешевших туристичних міст світу.
НБУ знижує граничну суму готівкових розрахунків фізосіб на добу із 150 тис. до 50 тис. грн03.01.2017
Національний банк України з 4 січня знижує граничний рівень готівкових розрахунків на добу у 3 рази – із 150 тис. до 50 тис. грн.
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Порошенко підписав держбюджет на 2017 рік26.12.2016
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Нацбанк ослабив гривню до 26,36 за долар26.12.2016
ФІФА знову покарала Україну20.12.2016
Дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував Федерацію футболу України (ФФУ) за неонацистські вигуки вболівальників під час товариського матчу в Харкові між збірними України та Сербії (2:0).
Бій Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні11.12.2016
Відразу ж після перемоги Ентоні Джошуа над Еріком Моліною в бою, який був зупинений британським чемпіоном у третьому раунді, глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн оголосив про довгоочікуваний мегафайт двох олімпійських чемпіонів і одних з найкращих супертяжів сучасності.
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Ф’юрі відмовився від бою з Кличком через депресію25.09.2016
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Усик став чемпіоном світу з боксу18.09.2016