Синютка спростував чутки про пропозицію очолити Одеську ОДА08.11.2016
Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка спростував чутки про пропозицію очолити Одеську облдержадміністрацію, які з’явились у деяких ЗМІ.
Верховна Рада відкликала Савченко з делегації України в ПАРЄ22.12.2016
Верховна Рада відкликала народного депутата Надію Савченко з української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.
Львів очолив світовий рейтинг найдешевших туристичних міст25.12.2016
Львів, у рейтингу туристичної компанії «Mondono», який оприлюднило американське видання «Business Insider», посів перше місце серед найдешевших туристичних міст світу.
Порошенко підписав держбюджет на 2017 рік26.12.2016
Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік».
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Нацбанк ослабив гривню до 26,36 за долар26.12.2016
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В Україні дорожчає телефонний зв’язок01.12.2016
ФІФА знову покарала Україну20.12.2016
Дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував Федерацію футболу України (ФФУ) за неонацистські вигуки вболівальників під час товариського матчу в Харкові між збірними України та Сербії (2:0).
Бій Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні11.12.2016
Відразу ж після перемоги Ентоні Джошуа над Еріком Моліною в бою, який був зупинений британським чемпіоном у третьому раунді, глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн оголосив про довгоочікуваний мегафайт двох олімпійських чемпіонів і одних з найкращих супертяжів сучасності.
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Ф’юрі відмовився від бою з Кличком через депресію25.09.2016
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Усик став чемпіоном світу з боксу18.09.2016