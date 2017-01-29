Мер Львова Андрій Садовий

Садовий хоче возити сміття зі Львова у Польщу

23.01.2017

Мер Львова Андрій Садовий написав звернення до міської адміністрації польського міста Люблін з проханням забрати сміття з українського міста, тому що його немає де складати.

МЗС називає провокацією руйнування пам’ятника загиблим полякам в селі на Львівщині

МЗС називає провокацією руйнування пам’ятника загиблим полякам в селі на Львівщині

10.01.2017

Міністерство закордонних справ України називає провокацією руйнування пам’ятника загиблим у 1944 році полякам в селі Гута Пеняцька на Львівщині.

Львів очолив світовий рейтинг найдешевших туристичних міст

Львів очолив світовий рейтинг найдешевших туристичних міст

25.12.2016

Львів, у рейтингу туристичної компанії «Mondono», який оприлюднило американське видання «Business Insider», посів перше місце серед найдешевших туристичних міст світу.

НБУ зареєстрував нову платіжну систему “Платисервіс”

НБУ зареєстрував нову платіжну систему “Платисервіс”

24.01.2017

Нацбанк зареєстрував нову платіжну систему за назвою “Платисервіс”. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

ФІФА знову покарала Україну

20.12.2016

Дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував Федерацію футболу України (ФФУ) за неонацистські вигуки вболівальників під час товариського матчу в Харкові між збірними України та Сербії (2:0).

Бій Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні

11.12.2016

Відразу ж після перемоги Ентоні Джошуа над Еріком Моліною в бою, який був зупинений британським чемпіоном у третьому раунді, глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн оголосив про довгоочікуваний мегафайт двох олімпійських чемпіонів і одних з найкращих супертяжів сучасності.