Садовий хоче возити сміття зі Львова у Польщу23.01.2017
Мер Львова Андрій Садовий написав звернення до міської адміністрації польського міста Люблін з проханням забрати сміття з українського міста, тому що його немає де складати.
МЗС називає провокацією руйнування пам’ятника загиблим полякам в селі на Львівщині10.01.2017
Міністерство закордонних справ України називає провокацією руйнування пам’ятника загиблим у 1944 році полякам в селі Гута Пеняцька на Львівщині.
Львів очолив світовий рейтинг найдешевших туристичних міст25.12.2016
Львів, у рейтингу туристичної компанії «Mondono», який оприлюднило американське видання «Business Insider», посів перше місце серед найдешевших туристичних міст світу.
НБУ зареєстрував нову платіжну систему “Платисервіс”24.01.2017
Нацбанк зареєстрував нову платіжну систему за назвою “Платисервіс”. Про це повідомляє прес-служба регулятора.
ФІФА знову покарала Україну20.12.2016
Дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував Федерацію футболу України (ФФУ) за неонацистські вигуки вболівальників під час товариського матчу в Харкові між збірними України та Сербії (2:0).
Бій Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні11.12.2016
Відразу ж після перемоги Ентоні Джошуа над Еріком Моліною в бою, який був зупинений британським чемпіоном у третьому раунді, глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн оголосив про довгоочікуваний мегафайт двох олімпійських чемпіонів і одних з найкращих супертяжів сучасності.
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Ф’юрі відмовився від бою з Кличком через депресію25.09.2016
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Усик став чемпіоном світу з боксу18.09.2016