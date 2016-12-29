Синютка спростував чутки про пропозицію очолити Одеську ОДА

Синютка спростував чутки про пропозицію очолити Одеську ОДА

08.11.2016

Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка спростував чутки про пропозицію очолити Одеську облдержадміністрацію, які з’явились у деяких ЗМІ.

Верховна Рада відкликала Савченко з делегації України в ПАРЄ

Верховна Рада відкликала Савченко з делегації України в ПАРЄ

22.12.2016

Верховна Рада відкликала народного депутата Надію Савченко з української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Львів очолив світовий рейтинг найдешевших туристичних міст

Львів очолив світовий рейтинг найдешевших туристичних міст

25.12.2016

Львів, у рейтингу туристичної компанії «Mondono», який оприлюднило американське видання «Business Insider», посів перше місце серед найдешевших туристичних міст світу.

Порошенко підписав держбюджет на 2017 рік

Порошенко підписав держбюджет на 2017 рік

26.12.2016

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

ФІФА знову покарала Україну

20.12.2016

Дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував Федерацію футболу України (ФФУ) за неонацистські вигуки вболівальників під час товариського матчу в Харкові між збірними України та Сербії (2:0).

Бій Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні

11.12.2016

Відразу ж після перемоги Ентоні Джошуа над Еріком Моліною в бою, який був зупинений британським чемпіоном у третьому раунді, глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн оголосив про довгоочікуваний мегафайт двох олімпійських чемпіонів і одних з найкращих супертяжів сучасності.