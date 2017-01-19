Львовом пройшла смолоскипна хода пам’яті Степана Бандери02.01.2017
1 січня у Львові пройшла традиційна смолоскипна хода з нагоди 108-ї річниці з дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери. У ході взяли участь понад сотня людей.
МЗС називає провокацією руйнування пам’ятника загиблим полякам в селі на Львівщині10.01.2017
Міністерство закордонних справ України називає провокацією руйнування пам’ятника загиблим у 1944 році полякам в селі Гута Пеняцька на Львівщині.
Львів очолив світовий рейтинг найдешевших туристичних міст25.12.2016
Львів, у рейтингу туристичної компанії «Mondono», який оприлюднило американське видання «Business Insider», посів перше місце серед найдешевших туристичних міст світу.
Експерти прогнозують девальвацію гривні до кінця року до 30-32 грн/дол.16.01.2017
Тенденція девальвації національної валюти України у поточному році збережеться і до кінця року курс гривні до долара становитиме 30-32 грн/дол., при цьому основні коливання на валютному ринку традиційно очікуються на початку і в кінці року, вважають експерти.
ФІФА знову покарала Україну20.12.2016
Дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував Федерацію футболу України (ФФУ) за неонацистські вигуки вболівальників під час товариського матчу в Харкові між збірними України та Сербії (2:0).
Бій Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні11.12.2016
Відразу ж після перемоги Ентоні Джошуа над Еріком Моліною в бою, який був зупинений британським чемпіоном у третьому раунді, глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн оголосив про довгоочікуваний мегафайт двох олімпійських чемпіонів і одних з найкращих супертяжів сучасності.
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Ф’юрі відмовився від бою з Кличком через депресію25.09.2016
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Усик став чемпіоном світу з боксу18.09.2016